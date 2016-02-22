Аналітики не вірять в угоду Росії та ОПЕК: кількість ставок на зростання нафти впала

Хедж-фонди та інші спекулянти скоротили число ставок на зростання вартості нафти. Це падіння стало максимальним протягом минулих семи місяців, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"Згідно з даними американської Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, кількість довгих позицій на зростання вартості WTI протягом тижня, що закінчився 16 лютого, скоротилася на 5,3%. Це найсильніше падіння з липня минулого року. При цьому протягом аналогічного періоду вартість WTI піднялася на 3,9% до 29,04 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, падіння числа ставок на зростання нафти сталося всупереч угоді про замороження її видобутку, якого минулого тижня досягли Росія, Саудівська Аравія, Катар та Венесуела. Щодо того, що ця домовленість сприятиме зростанню котирувань, мають сумніви багато аналітиків. Зокрема, у подорожчанні нафти завдяки домовленості засумнівався Goldman Sachs.

"Це угода нічого не зробить з точки зору скорочення надлишків", - пояснив Bloomberg Барт Мелек, глава підрозділу товарної стратегії TD Securities. За словами експерта, Іран, швидше за все, вироблятиме стільки нафти, скільки буде потрібно для того, щоб повернути частку на ринку.

У вівторок, 16 лютого, Росія, Саудівська Аравія, Катар і Венесуела оголосили про готовність заморозити видобуток нафти на січневому рівні. Країни висловили сподівання, що така міра допоможе стримати зростання надлишку нафти на ринку і підняти її вартість.

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Після цього представники ОПЕК провели переговори з Іраном і Іраком, щоб переконати їх приєднатися до угоди. Після переговорів міністр нафти Ірану Біджан Занганех заявив, що його країна підтримує ініціативу щодо заморожування видобутку в якості першого кроку до збалансованого ринку та відновлення цін.

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Пізніше джерела Reuters розповіли, що Тегеран відмовився від угоди з двох причин. За словами співрозмовників агентства, іранська влада вважає запропоновані заходи є недостатніми, а також прагне до виходу на досанкційний рівень видобутку.