Україна протягом тижня відібрала зі сховищ понад 200 мільйонів кубометрів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 13 по 21 лютого скоротилися на 2,3%, або на 244 мільйони кубометрів, - до 10,279 мільярда кубометрів з 10,523 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ скоротився до 32 мільйонів кубометрів з 41 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

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У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче за ціну, яку пропонує російський "Газпром" за своє паливо.