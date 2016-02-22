"Енергоатом" поставив на Запорізьку АЕС першу партію американського палива

Держкомпанія «Енергоатом» поставила на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива американської компанії Westinghouse, йдеться в повідомленні станції.

«У рамках програми диверсифікації ядерного палива на АЕС України, розробленої ДП «НАЕК «Енергоатом», на Запорізьку АЕС було поставлено першу партію ядерного палива компанії Westinghouse», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ядерне паливо було виготовлено на потужностях Westinghouse у Швеції.

«При прийманні палива на ЗАЕС були присутні представники компанії-виробника. Вхідний контроль палива пройшов без зауважень», - повідомила прес-служба.

Також наголошується, що завантаження нового палива відбуватиметься після схвалення Державної інспекції ядерного регулювання України.

«Її фіналом стане отримання дозволу регулюючого органу на завантаження тепловиділяючих зборок Westinghouse в активну зону енергоблоку №5, проведення якого заплановано на травень 2016 року», - наголосили в повідомленні.

Повідомляється, що в планах, якщо дозволять результати дослідної експлуатації, завантаження такого палива буде виконано на енергоблоках №3, №4, №1.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел поставок ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як минулого року майже все паливо поставлялося з Росії.

У березні поточного року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила цей блок до енергосистеми країни.

В інтерв'ю УНІАН голова Westinghouse Денні Родерік заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України.

У свою чергу, в Міненерговугілля зазначали, що Україна планує в 2016 році використати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій з 15.