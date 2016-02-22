"Надра України" зберігає роботу на беззбитковому рівні – голова правління

Національна акціонерна компанія "Надра України", незважаючи на складні фінансові умови, продовжує працювати на безубыточном рівні.

Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на голову правління "Надра України" Ярослава Климовича, який зазначив, що НАК також займається пошуком коштів на погашення заборгованості своїх дочірніх підприємств.

"Протягом 2014-2015 років "Надра України" постійно проводить пошук додаткових джерел надходження коштів, які забезпечать погашення заборгованості на дочірніх підприємствах, а також (попри складні фінансові умови) утримує рівень беззбитковості", - сказав Климович.

Він також повідомив, що компанія прийняла рішення про направлення до державного бюджету на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за 2014 рік.

"Ці кошти нам вдалося перерахувати в повному обсязі", - зазначив голова правління.

Також повідомляється, що протягом минулого року "Надра України" заплатила до бюджету понад 45 мільйонів гривень податків та обов'язкових платежів. Понад 8 мільйонів гривень компанія направила в якості фінансової допомоги дочірнім підприємствам, які є самостійними юридичними особами.

У повідомленні наголошується, що одночасно протягом 2015 року компанія забезпечила дочірні підприємства додатковими обсягами робіт на суму близько 5 мільйонів гривень, що стало вагомою підтримкою їх господарської діяльності.

"Зокрема, це дозволило окремим підприємствам погасити в 1,5-2 рази створену протягом попередніх років діяльності заборгованість з оплати праці та пов'язаних з нею обов'язкових платежів", - уточнили в компанії.

Згідно з повідомленням, "Надра України" почала скорочувати борги дочірніх підприємств і виходити на рівень беззбиткової діяльності у другому півріччі 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2014 року голова правління "Надра України" Ярослав Климович заявив, що компанія має намір поступово ліквідувати борги дочірніх підприємств із заробітної плати, відрахувань до фондів, податків та інших обов'язкових платежів, які були залишилися від попереднього керівництва "Надра України".

"Надра України" в 2014 році забезпечила дочірні геологорозвідувальні підприємства замовленнями на 22,5 мільйонів гривень. Завдяки цьому вони відновили роботи на проектах, які раніше були зупинені через відсутність фінансування. Внаслідок цього показник валового прибутку компанії покращився.

Крім того, в 2014 році керівництво "Надра України" переглянуло умови договорів оренди майна, що призвело до збільшення доходів на 50%. Крім того, компанія виділила дочірнім підприємствам понад 7 мільйонів гривень фінансової допомоги для погашення заборгованості, яка виникла у попередні роки.

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 мільйонів тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблено 23 бізнес-проекта на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.