Ізраїль почав імпорт американської нафти
Продаж нафти допоможе Ізраїлю та Європі позбутися енергозалежності від ОПЕК та Росії.
Швейцарський трейдер Trafigura поставить перші 700 тисяч барелів американської нафти до Ізраїлю протягом найближчих тижнів, повідомляє Газета.ru.
"Ця міра дозволить розвантажити переповнені нафтові сховища США і знизити тиск на ф'ючерси WTI, які подешевшали до свого 12-річного мінімуму", - йдеться в повідомленні.
Раніше компанії і політики, що лобіювали зняття 40-річного ембарго на продаж американської нафти, зазначали, що продаж нафти допоможе Ізраїлю та Європі позбутися енергозалежності від ОПЕК та Росії.
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За словами глави департаменту нафти в Trafigura Бена Луккока, на даний час нафту WTI березневих контрактів вигідно постачати до Європи та Ізраїлю.
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Зазначається, що американські нафтовики скоротили кількість бурових вишок до мінімуму з 2009 року.