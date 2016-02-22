Ізраїль почав імпорт американської нафти

Швейцарський трейдер Trafigura поставить перші 700 тисяч барелів американської нафти до Ізраїлю протягом найближчих тижнів, повідомляє Газета.ru.

"Ця міра дозволить розвантажити переповнені нафтові сховища США і знизити тиск на ф'ючерси WTI, які подешевшали до свого 12-річного мінімуму", - йдеться в повідомленні.

Раніше компанії і політики, що лобіювали зняття 40-річного ембарго на продаж американської нафти, зазначали, що продаж нафти допоможе Ізраїлю та Європі позбутися енергозалежності від ОПЕК та Росії.

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За словами глави департаменту нафти в Trafigura Бена Луккока, на даний час нафту WTI березневих контрактів вигідно постачати до Європи та Ізраїлю.

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Зазначається, що американські нафтовики скоротили кількість бурових вишок до мінімуму з 2009 року.