Стали відомі компанії, які хочуть експортувати електроенергію до Молдови та Білорусі

Національна енергетична компанія «Укренерго» під час аукціону продала п'яти компаніям доступ до міждержавних ліній електропередач потужністю 674 МВт для експорту електроенергії в березні, йдеться в повідомленні «Укренерго».

Згідно з повідомленням, «Укренерго» продала більшу частину зазначеної потужності для експорту електроенергії у напрямку «Острів Бурштинської ТЕС» – енергосистеми Словаччини, Угорщини та Румунії», а також у напрямку Польщі. Крім цього, 70 МВт потужності було продано у напрямку Молдови і Білорусі.

Зокрема, компанія «ДТЕК Павлоградвугілля», що входить в структуру енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, придбала 511 МВт для експорту електроенергії в ЄС.

Енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» придбала 30 МВт потужностей для експорту електроенергії в ЄС, 30 МВт для експорту електроенергії в Молдову і 30 МВт – в Білорусь.

«ЕРУ Трейдинг» (займається імпортом газу з ЄС) придбала 10 МВт для експорту електроенергії в ЄС та 10 МВт для експорту електроенергії в Білорусь.

«Глобал Енерджі» придбала 20 МВт для експорту електроенергії в ЄС, і компанія «ПЕК» придбала 33 МВт для експорту електроенергії в ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, Україна за 2015 рік скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 раза в порівнянні з попереднім роком – до 150,1 млн дол. з 487,2 млн дол.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, яке перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.