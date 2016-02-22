Міжнародне енергетичне агентство очікує зростання цін на нафту в 2017 році

Поступове повернення в колишнє русло ситуації на світовому нафтовому ринку і відновлення балансу між виробництвом і попитом на нафту почнеться в 2017 році.

Такий прогноз міститься в доповіді, опублікованій Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), повідомляє ТАСС.

"У 2017 році відбудеться вирівнювання між виробництвом і попитом на нафту", - вважають в МЕА. Тоді ж почнеться і зростання цін на нафту. Однак процес не швидкий, попереджають експерти: слід враховувати фактор вже накопичених запасів вуглеводнів.

Втім, в МЕА не виключають, що механізм зростання вартості бареля нафти може бути задіяний ще раніше. "Це може статися, наприклад, внаслідок непередбачених геополітичних потрясінь", - пояснюють в агентстві.

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Тим часом, в перспективі найближчих п'яти років - до 2021 року - середній показник попиту на нафту зросте на 1,2 млн бареля на добу. "Як і в попередні роки зростання буде забезпечене переважно за рахунок країн Азії, що не входять в Організацію економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), де обсяги споживання зростуть з 23,7 млн барелів на добу (2015) до 28,9 млн барелів на добу (2021)", - наголошується в доповіді МЕА.