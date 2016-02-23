ОПЕК закликала США до діалогу щодо заморожування видобутку нафти
Згідно з прогнозом, США в 2016 році будуть активніше за інші країни нарощувати видобуток після зняття заборони на експорт сирої нафти.
ОПЕК закликає США до діалогу щодо заморожування рівня видобутку нафти, про це під час CERAWeek заявив генсекретар картелю Абдалла Салем Ель-Бадрі, передає РИА Новости.
"Я розмовляю з ЄС. Я говорю з росіянами. Я розмовляю з китайцями, я говорю майже з усіма крім США, все, чого я хочу, це діалогу", — сказав він. Однак уточнив, що ці переговори не повинні суперечити антимонопольному законодавству США.
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Згідно з прогнозом Intelligent Energy Group, США в 2016 році будуть більше за всі інші країни нарощувати видобуток нафти. Частка в загальному обсязі зростання серед країн, що не входять в ОПЕК 60% або 500 тисяч тонн щодня. Таким чином, домовленості зі Сполученими Штатами могли б стабілізувати ринок, на якому спостерігається гострий надлишок нафти.
Однак, раніше експерти в галузі законодавства США відзначали, що діалог з ОПЕК неможливий, оскільки Міненерго країни не має законних підстав впливати на рівень видобутку нафти приватних виробників.
Конгрес США в грудні зняв ембарго на експорт нафти, що діяв з 1975 року. Раніше, коментуючи зняття ембарго, сенатор від Північної Дакоти Хайді Хайткамп заявила, що вона прихильник вільного ринку, і США будуть конкурувати з Саудівською Аравією, РФ і іншими виробниками.
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Минулого тижня за підсумками зустрічі в Досі між міністром енергетики РФ Олександром Новаком і представниками Саудівської Аравії, Венесуели і Катару була досягнута домовленість про готовність зберегти видобуток нафти в середньому в 2016 році на рівні січня поточного року, якщо інші виробники приєднаються до такої ініціативи.