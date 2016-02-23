ОПЕК закликала США до діалогу щодо заморожування видобутку нафти

ОПЕК закликає США до діалогу щодо заморожування рівня видобутку нафти, про це під час CERAWeek заявив генсекретар картелю Абдалла Салем Ель-Бадрі, передає РИА Новости.

"Я розмовляю з ЄС. Я говорю з росіянами. Я розмовляю з китайцями, я говорю майже з усіма крім США, все, чого я хочу, це діалогу", — сказав він. Однак уточнив, що ці переговори не повинні суперечити антимонопольному законодавству США.

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Згідно з прогнозом Intelligent Energy Group, США в 2016 році будуть більше за всі інші країни нарощувати видобуток нафти. Частка в загальному обсязі зростання серед країн, що не входять в ОПЕК 60% або 500 тисяч тонн щодня. Таким чином, домовленості зі Сполученими Штатами могли б стабілізувати ринок, на якому спостерігається гострий надлишок нафти.

Однак, раніше експерти в галузі законодавства США відзначали, що діалог з ОПЕК неможливий, оскільки Міненерго країни не має законних підстав впливати на рівень видобутку нафти приватних виробників.

Конгрес США в грудні зняв ембарго на експорт нафти, що діяв з 1975 року. Раніше, коментуючи зняття ембарго, сенатор від Північної Дакоти Хайді Хайткамп заявила, що вона прихильник вільного ринку, і США будуть конкурувати з Саудівською Аравією, РФ і іншими виробниками.

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Минулого тижня за підсумками зустрічі в Досі між міністром енергетики РФ Олександром Новаком і представниками Саудівської Аравії, Венесуели і Катару була досягнута домовленість про готовність зберегти видобуток нафти в середньому в 2016 році на рівні січня поточного року, якщо інші виробники приєднаються до такої ініціативи.