Ціни на нафту знижуються після зростання напередодні

Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту знижуються, про це свідчать дані торгів.

Березневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на 1,35%, до $32,94 за барель, пише Gazeta.ru.

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На лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням в квітні впали на 0,44%, до $34,25 за барель.