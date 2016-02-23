Генсек ОПЕК: нафта не подорожчає вище $60 через фрекінг у США

Активний видобуток енергоресурсів методом фрекінгу (гідравлічного розриву пласта, ГРП) в США завадить вартості нафти зрости вище рівня $60 за барель.

Таку думку висловив генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Абдалла аль-Бадрі під час виступу на щорічній міжнародній нафтогазовій конференції IHS CERAWeek в американському місті Х'юстон (штат Техас), передає ТАСС.

"Не знаю, як ми будемо співіснувати з цим", - наводить американське агентство Bloomberg слова аль-Бадрі щодо видобутку сланцевої нафти в США. Генсек ОПЕК вказав, що якщо вартість нафти на світових ринках збільшиться до $60 за барель, відразу наростять видобуток американські компанії, що застосовують метод ГРП.

"За будь-якого підвищення вартості негайно відреагує сланцева галузь і перекриє всі скорочення (обсягів видобутку)", - додав він. За словами аль-Бадрі, ситуація на нафтових ринках в даний час складніша, ніж коли-небудь раніше. "Якщо в 2017 або 2018 році ціни підуть вгору, то підвищення буде обмежено сланцевої нафтою США, - пояснив він. - Ось чим ситуація відрізняється на цей раз".

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Нагадаємо, в даний час ведуться переговори про можливість заморозки видобутку нафти у світі. Зокрема, 16 лютого в Досі міністри нафти Саудівської Аравії, Катару, Венесуели, що входять в ОПЕК, і міністр енергетики РФ Олександр Новак обговорили можливості поліпшення цінової ситуації на нафтовому ринку. За повідомленням Міненерго РФ, сторони висловили готовність зберегти в середньому в 2016 році видобуток нафти на рівні січня поточного року, якщо інші країни-виробники нафти приєднаються до цієї ініціативи.