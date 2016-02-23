Росії пророкують найбільше падіння видобутку нафти серед країн, що не входять в ОПЕК

Найбільше падіння видобутку в найближчі шість років серед країн, що видобувають нафту і не входять в ОПЕК, очікується в Росії.

Про це повідомив гендиректор Міжнародного енергетичного агентства (EAI) CERA на WEEK в Х'юстоні Фатіх Бірол, передає РИА Новости.

"Найбільше падіння видобутку нафти серед країн, що не входять в ОПЕК, в найближчі шість років очікується в Росії у зв'язку з знеціненням рубля і впливом санкцій", — сказав він в рамках презентації прогнозу щодо розвитку нафтової індустрії.

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Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство очікує зростання цін на нафту в 2017 році.

"У 2017 році відбудеться вирівнювання між виробництвом і попитом на нафту", - вважають в МЕА. Тоді ж почнеться і зростання цін на нафту. Однак процес не швидкий, попереджають експерти: слід враховувати фактор вже накопичених запасів вуглеводнів.

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Тим часом, в перспективі найближчих п'яти років - до 2021 року - середній показник попиту на нафту зросте на 1,2 млн бареля на добу.

"Як і в попередні роки зростання буде забезпечено головним чином за рахунок країн Азії, що не входять в Організацію економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), де обсяги споживання зростуть з 23,7 млн барелів на добу (2015) до 28,9 млн барелів на добу (2021)", - наголошується в доповіді МЕА.