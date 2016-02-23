У Демчишина радять забрати "Укргазвидобування" в "Нафтогазу" - побоюються програшу "Газпрому" в суді Стокгольма

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує вивести найбільшу газовидобувну компанію України - «Укргазвидобування» зі структури НАК «Нафтогаз України» через побоювання програшу «Газпрому» суду в Стокгольмі щодо перегляду контракту на транзит російського газу.

Про це йдеться у запропонованій Міненерговугілля моделі реструктуризації НАК «Нафтогаз України».

«Ще одним ключовим аргументом, чому лідер з видобутку природного газу України, «Укргазвидобування», не повинен залишитися в управлінні і власності НАК «Нафтогаз України», є відсутність чіткого розуміння розвитку ситуації з розглядом позову в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма з перегляду контрактів з «Газпромом» на транзит газу», - йдеться в документі міністерства.

«У разі, якщо рішення суду буде винесено не на користь НАК «Нафтогаз України» (зокрема, буде присуджено багатомільярдні виплати), компанія ризикує втратити ряд активів через відповідні позови кредиторів на забезпечення виконання рішення арбітражу. Йдеться насамперед про компанію «Укргазвидобування» (ринкова вартість якої перевищує декілька мільярдів доларів США), яка не захищена чинним законодавством забороною приватизації», - наголошується в документі.

Міністерство вважає, що компанія «Укргазвидобування» має бути передана «Нафтогазом» в окремий державний холдинг під управлінням Мінекономрозвитку, з можливістю наступного продажу іноземному інвесторові.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сподівається, що до кінця 2016 року Стокгольмський арбітраж прийме рішення за двома позовами до «Газпрому» на користь НАК «Нафтогаз України», яка вимагає від російського газового монополіста 22,7 млрд дол.

За словами прем'єр-міністра, Україна вимагає від Російської Федерації 14,5 млрд дол. компенсації за контрактом від 2009 року купівлі-продажу російського газу, і 8,2 млрд дол. за контрактом на транзит російського газу територією України.

«Газпром» до 9 жовтня 2016 року повинен надати в Стокгольмський арбітраж відповідь на позовні вимоги НАК «Нафтогаз України», які українська енергокомпанія подала в 2015 році, прагнучи внести зміни до газових контрактів від 2009 року.

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У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.

У червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» також подала позов до російського газового монополіста «Газпром» в Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма. Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 дол. за тис. кубометрів, у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.