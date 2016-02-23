Shell підписала контракт на розвідку нафти і газу біля узбережжя Болгарії

Компанія Royal Dutch Shell підписала контракт строком на п'ять років на розвідку нафти та газу у водах Чорного моря біля узбережжя Болгарії, повідомляє Газета.ru.

Про це заявила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова

Уточнюється, що Shell планує вкласти кошти в розвідку блоку Сілістар 18,6 мільйона євро.

"Процес може бути досить тривалим і невизначеним. Перш ніж ми почнемо розвідку, ми отримаємо всі необхідні схвалення регуляторів та екологічних служб", - заявила віце-президент підрозділу Shell по Близькому Сходу і Північній Африці Ейлін Уілкінсон.

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Раніше повідомлялося, що злиття англо-голландської Shell та британської BG відкриває нові можливості для співпраці об'єднаної нафтогазової компанії з російським "Газпромом".