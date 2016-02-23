Україна за два роки скоротила споживання газу на третину (інфографіка)

Україна за 2014-2015 роки скоротила споживання природного газу порівняно з 2013 роком на 31%, йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Часткове скорочення можна пояснити такими негативними факторами, як падіння з боку промисловості», - йдеться в повідомленні.

При цьому динаміку падіння споживання газу в інших категоріях у «Нафтогазі» пояснили більш економним використанням газу.

Так, за даними компанії, населення за два роки скоротило споживання газу на 26% (без Криму, Севастополя, Донецької та Луганської областей повністю).

За десять років до того (2004-2013 рр.) населення скоротило споживання всього на 1%.

«Такі цифри можна пояснити тільки більш економним використанням газу і тим, що нарешті такі слова, як "енергозбереження" та "енергоефективність", поступово стають стилем життя. І це наближає нас до Європи не гірше за безвізовий режим», - зазначили в «Нафтогазі».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2015 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2014 роком на 20,9% - до 33,727 млрд куб. м.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), в рамках виконання умов меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня 2015 року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. В період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.