Іран хоче поточного року підписати нафтових контрактів на $15 мільярдів

Іран протягом найближчого року може підписати нафтові контракти на загальну суму 10-15 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Slon.ru з посиланням на заяву міністра нафти ісламської республіки Рокнеддіна Джаваді.

C якими саме країнами можуть бути укладені контракти, Джаваді не уточнив. Він додав, що за оцінками експертів, Іран може збільшити виробництво вуглеводнів до 4,7 мільйона барелів на добу.

До введення міжнародних санкцій Іран видобував 3,6 мільйона барелів нафти на добу, а після застосування обмежувальних заходів у 2012 році видобуток знизився до 2,5 мільйона барелів. Експорт вуглеводнів з Ірану через санкції скоротився з 2,5 мільйона до 1,1 мільйона барелів на добу.

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В середині січня 2016 року ЄС та США зняли з Ірану санкції. Відразу після цього ісламська республіка збільшила нафтовидобуток на 400 тисяч барелів на добу, а в середині лютого відправила першу партію вуглеводнів до Європи.

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В лютому експорт іранської нафти зріс до 1,4 мільйона барелів на добу, а в березні може піднятися до 1,56 мільйона барелів на добу. На початку лютого Іран висловив готовність постачати вуглеводні "Роснефти".