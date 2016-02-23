"Укренерго" минулого року отримало 820 мільйонів прибутку

Національна енергетична компанія "Укренерго" в 2015 році отримала 820,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток розміром 1,2 мільярда гривень.

Про це йдеться у фінансових результатах компанії, опублікованих на сайті "Укренерго".

Згідно зі звітом, чистий дохід "Укренерго" минулого року збільшився на 75,4% порівняно з 2014 роком - до 5,433 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, 10 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що великі держпідприємства енергетичного та нафтогазового сектору України за 2015 рік збільшили чистий прибуток на 16 мільярдів гривень.

За його словами, мова йде про компанії "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Укртранснафта" та "Центренерго".

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Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

У 2015 році компанія скоротила фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами на 7,5% – до 120,1 мільярда кВт-год. При цьому тариф "Укренерго" на передачу електроенергії за звітний період збільшився порівняно 2014 роком на 87,3% – до 4,438 копійки за кВт-год. Разом з тим капітальні інвестиції "Укренерго" зросли на 66,4% - до 1,4 мільярда гривень.