Україна минулого року закупила ядерного палива на $644 мільйона – Держстат

Україна в 2015 році закупила свіжого ядерного палива для українських атомних електростанцій на загальну суму 643,6 мільйона доларів, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, минулого року для українських АЕС було закуплено палива російського виробництва (компанії "ТВЕЛ") на 610,9 мільйона доларів, шведського виробництва (американсько-японська компанія Westinghouse) – на 32,7 мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна в 2014 році закупила ядерного палива на загальну суму 628,2 мільйона доларів, зокрема, з Росії – на 588,8 мільйона доларів, Швеції – на 39,3 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як минулого року майже все паливо постачалося з Росії.

У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

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В інтерв'ю УНІАН голова Westinghouse Денні Пан заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України.

У свою чергу, в Міненерговугілля зазначали, що Україна планує в 2016 році використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій з 15.

22 лютого держкомпанія "Енергоатом" поставила на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива Westinghouse.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю і ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.