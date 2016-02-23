В Ірані назвали нереалістичною пропозицію про заморожування видобутку нафти - ЗМІ

Пропозиції заморозити видобуток нафти є неприйнятними для Ірану, повідомляє Прайм з посиланням на іранського міністра нафти Біджана Зангане.

"За даними іранського агентства Shana, що спеціалізується на інформації в нафтогазовій галузі, міністр назвав пропозиції заморозити видобуток нереалістичними вимогами", - йдеться в повідомленні.

Глава відомства зазначив, що протягом останніх років деякі сусідні країни підвищили видобуток до 10 мільйонів барелів нафти на день та експортують цей обсяг.

"Вони заморозять продукцію на рівні 10 мільйонів барелів на день, а ми на рівні одного мільйона. Це дуже смішний жарт", - зазначив міністр.

Минулого тижня за підсумками зустрічі в Досі між представниками Саудівської Аравії, Росії, Венесуели та Катару була досягнута домовленість про готовність зберегти видобуток нафти в середньому в 2016 році на рівні січня поточного року, якщо інші виробники приєднаються до цієї ініціативи.

Читайте такожІран пояснив, чому відмовився від замороження видобутку нафти

Але вже в четвер Саудівська Аравія відмовилася від цих домовленостей. Глава МЗС королівства Аділь аль-Джубейр заявив, що його країна не готова скорочувати видобуток нафти.

Читайте такожСаудівська Аравія відмовилася скорочувати видобуток нафти

Міністри нафти Ірану, Іраку, Венесуели і Катару на зустрічі 17 лютого в Тегерані також не змогли дійти згоди щодо призупинення видобутку нафти в 2016 році для підтримки цін.