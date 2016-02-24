США скептично ставляться до ідеї заморожування видобутку нафти

Уряд США скептично ставиться до ідеї заморожування рівня видобутку нафти, вважаючи, що ринок самостійно відрегулюється.

Про це заявив спеціальний радник з міжнародних відносин у сфері енергетики держдепартаменту США Амос Хохштайн, повідомляє РИА Новости.

При цьому він обмовився, що уряд США знаходиться в постійній взаємодії як з виробниками, так і споживачами нафти.

"Ми ведемо розмови з усіма нашими друзями по всьому світу, країнами-виробниками нафти і країнами-споживачами нафти. Але, зрештою, ми не вважаємо, що уряд повинен втрутитися і штучно регулювати, скільки повинно бути виготовлено і скільки повинно бути експорту", - сказав він у кулуарах IHS CERAWeek.

"Я дуже скептично ставлюся до цієї ідеї заморожування. Іран вже сказав, що вони не будуть йти разом з цим трендом, так що я думаю, що ідея втрачена", - додав він.

Раніше Росія, Саудівська Аравія, Венесуела і Катар домовилися про готовність зберегти видобуток нафти в середньому в 2016 році на рівні січня, якщо інші виробники приєднаються до такої ініціативи.

В понеділок держсекретар ОПЕК Абдалла Салем Ель-Бадрі закликав США приєднатися до діалогу щодо заморожування видобутку.

Конгрес США в грудні зняв ембарго на експорт нафти, що діяло з 1975 року. Коментуючи зняття ембарго сенатор від Північної Дакоти Хайді Хайткамп раніше заявила, що вона прихильник вільного ринку і США будуть конкурувати з Саудівською Аравією, Росією та іншими виробниками.

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Згідно з прогнозом Intelligent Energy Group, США в 2016 році будуть найбільше за всі країни нарощувати видобуток нафти. Частка в загальному обсязі зростання серед країн за межами ОПЕК - 60%, або 500 тисяч тонн щодня. Таким чином, домовленості з Сполученими Штатами могли б стабілізувати ринок, на якому спостерігається гострий надлишок нафти.