Заяви міністрів Ірану і Саудівської Аравії потягнули ціни на нафту вниз

Світові ціни на нафту під час торгів середи демонструють негативну динаміку на тлі заяв міністрів нафти Ірану і Саудівської Аравії щодо плану по заморожуванню рівня видобутку нафти, а також на тлі песимістичних даних Американського інституту нафти (API) щодо тижневих запасів у країні, свідчать дані торгів.

Сьогодні вранці вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 1,32% - до 32,81 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 2,45% - до 31,08 долара за барель.

Світові ціни на нафту відновили негативну динаміку після заяв міністра нафти Ірану Біжана Зангане про те, що пропозиції заморозити видобуток нафти є"нереалістичними" і "сміхотворними".

Міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі на енергетичній конференції IHS CERAWeek в Х'юстоні у вівторок зазначив, що угода по заморожуванню видобутку не передбачає скорочення її обсягів. Тим не менш, він висловив упевненість, що ще більше країн приєднаються до даного плану, а нова зустріч з питання заморозки видобутку нафти може відбутися вже в березні, пише Прайм.

"Якщо вони заморозять виробництво на рівні січня, коли надлишок пропозиції вже становить близько 1 мільйона барелів на день, то це просто-напросто лише продовжить ситуацію збереження зайвої пропозиції", - цитує агентство Рейтер думку аналітика Energy Aspects Домініка Хайвуда.

Додали песимізму в хід поточних торгів новини від Американського інституту нафти, опубліковані раніше. Згідно зі звітом, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 7,1 мільйона барелів, у той час як попередній тиждень показав зниження на 3,3 мільйона барелів. При цьому показник практично вдвічі перевищив очікування аналітиків, які прогнозували зростання запасів лише на 3 мільйони барелів.

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У центрі уваги гравців ринку знаходяться також дані про запаси нафти в США від міненерго країни, які будуть опубліковані пізніше в середу. За прогнозами аналітиків, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 19 лютого, збільшилися на 3,427 мільйона барелів - до 507,527 мільйона барелів.