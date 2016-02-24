Україна в січні збільшила споживання вугілля на третину

Україна на тлі триразового падіння власного видобутку вугілля через військові дії на Донбасі у січні 2016 року збільшила, порівняно з січнем 2015 року, споживання цього виду палива на 33,6% - до 4,83 млн тонн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними Держстату, споживання вугілля в січні 2016 року збільшилося порівняно з груднем 2015 року на 7,8%.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні 2016 року скоротився в три рази в порівнянні з січнем минулого року – до 1,130 млн тонн з 3,420 млн тонн.

Україна в січні 2016 року в грошовому вираженні скоротила імпорт вугілля порівняно з січнем 2015 року на 28% - до 106 млн дол. з 146,6 млн дол.

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Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована велика частина шахт.

Близько 60% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.