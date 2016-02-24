Венесуела хоче зібрати виробників нафти для нових переговорів

Зустріч членів ОПЕК і країн-виробників нафти, що не входять в цю організацію, може пройти в середині березня, повідомив міністр нафти Венесуели Еулохіо дель Піно.

"Розширена зустріч країн-виробників нафти ОПЕК і не-ОПЕК, які підтримують заморозку виробництва (нафти), може відбутися в середині березня", - написав дель Піно в Twitter, переадет РИА Новости.

Reunión ampliada de los países productores OPEP y NO OPEP que apoyan el congelamiento de producción que se realizaría a mediados de marzo — Eulogio Del Pino (@delpinoeulogio) 23 февраля 2016

Раніше Росія, Саудівська Аравія, Венесуела і Катар домовилися про готовність зберегти видобуток нафти в середньому в 2016 році на рівні січня, якщо інші виробники приєднаються до такої ініціативи.

Міністр нафти Ірану Біжана Зангане заявив, що пропозиції заморозити видобуток нафти є "нереалістичними" і "сміхотворними".

В понеділок держсекретар ОПЕК Абдалла Салем Ель-Бадрі закликав США приєднатися до діалогу щодо заморожування видобутку.

В уряді США скептично поставилися до ідеї заморожування рівня видобутку нафти, вважаючи, що ринок самостійно відрегулюється.