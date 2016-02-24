Україна в січні збільшила споживання газу
13:01, 24 лютого 2016Енергетика
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Порівняно з груднем 2015 року споживання збільшилося на 25,8%.
REUTERS
Україна в січні 2016 року збільшила споживання природного газу порівняно з січнем 2015 року на 0,8% - до 5,245 млрд куб. м.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За даними Держстату, споживання газу в січні 2016 року збільшилася порівняно з груднем 2015 року на 25,8%.
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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2014 роком на 20,9% - до 33,727 млрд куб. м.
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