Україна в січні збільшила споживання газу

Україна в січні 2016 року збільшила споживання природного газу порівняно з січнем 2015 року на 0,8% - до 5,245 млрд куб. м.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними Держстату, споживання газу в січні 2016 року збільшилася порівняно з груднем 2015 року на 25,8%.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2014 роком на 20,9% - до 33,727 млрд куб. м.