Fitch знизило прогноз за цінами на нафту

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило прогноз по середнім цінами на нафту в 2016 році до 35 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на доповідь рейтингового агентства.

"За новим базовим сценарієм, середні ціни на нафту марок Brent та WTI в 2016 році складуть 35 доларів за барель. Агентство також знизило прогноз по середній цінф на газ в 2016 році до 2,25 долара за тисячу кубічних футів", - йдеться в повідомленні.

Раніше Fitch прогнозувало середні нафтові ціни на рівні 45 доларів за барель, а газу - 2,50 долара за тисячу кубічних футів. Зниження прогнозу відображає думку агентства, що поточного року ціни навряд чи відновляться.

"Зниження обумовлено поєднанням низки факторів: збільшення запасів в умовах м'якої зими, вище, ніж очікувалося, виробництво ОПЕК в січні та все очевидніший факт, що зростання світової економіки в поточному році буде набагато слабшим, ніж ми прогнозували раніше", - йдеться в повідомленні.

У довгостроковій перспективі за базовим сценарієм агентства прогноз за цінами залишився без змін: ціни на нафту очікуються на рівні 65 доларів за барель, газу - 3,25 долара за тисячу кубічних футів.

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Як зазначає агентство, незважаючи на те, що надлишок пропозиції на ринках знизиться до другої половині 2016 року, баланс зможе бути відновлений лише до 2017 року. Проте навіть тоді великі запаси сировини будуть обмежувати зростання цін.

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Fitch також переглянуло прогноз по стресового сценарію, який тепер припускає середні нафтові ціни в 2016 році на рівні 25 доларів за барель, а в довготривалій перспективі - 40 доларів за барель.