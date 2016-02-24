Коболєв хоче говорити з Росією про газ тільки за участі ЄС

Україна готова обговорювати усі газові питання з Російською Федерацією, включаючи питання обсягу і вартості транзиту газу, у тристоронньому форматі - за участі Європейського Союзу. Про це сказав журналістам голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«(Будемо обговорювати - УНІАН) усе коло питань - і транзит, і купівлю газу. Формат ще визначається, ми пропонуємо тристоронній формат. Дата (можливих переговорів - УНІАН) наразі не визначена, але на лютий точно нічого не планується. Дата наразі невідома», - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, формат переговорів з питань поставок і ціни російського газу для України за участі Європейського Союзу вперше був застосований восени 2014 року для розв’язання паливної кризи, що виникла у зв'язку з бойовими діями на сході України, а також прагненням Києва знизити вартість газу, яка становила на той момент близько 500 дол. за тисячу кубометрів без урахування знижки.

Сторони домовилися про так звані «зимовий» і «літній» пакети умов поставок палива. Домовленість про зимовий пакет на 2016 рік була досягнута восени 2015 року. Ця домовленість має тимчасовий характер, і діє до 31 березня 2016 року. Надалі сторони мають знайти новий компроміс у питанні поставок палива, якщо вони будуть необхідні.

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Водночас, навесні 2016 року Україна очікує розгляду позовів до російського монополіста «Газпрому» в Арбітражному суді Стокгольма (Швеція). Позовні заяви містять претензії до формування ціни газу, обсягів транзиту, вартості транзиту, а також низку інших чутливих для України питань.