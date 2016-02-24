"Енергоатом" направить 20 мільйонів на добудову третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", оператор всіх діючих АЕС країни, в 2016 році направить 19,7 мільйона гривень на продовження робіт з будівництва третього гідроагрегату Ташлицької гідроакумулюючої електростанції, яка входить до складу Південно-Українського енергокомплексу.

Про це повідомляє прес-служба компанії, уточнюючи, що ще 19,2 мільйона гривень буде спрямовано на промислове будівництво енергокомплексу.

"Як зазначають гідроенергетики, введення в дію третього агрегату Ташлицької гідроакумулюючої електростанції знизить дефіцит високоманеврених генеруючих потужностей в енергосистемі України", - повідомили в "Енергоатомі".

Згідно з повідомленням, вартість товарної продукції НАЕК "Енергоатом" при цьому складе близько 86 мільйонів гривень в рік. Експлуатація третього гідроагрегату ТГАЕС також підвищить надійність і ефективність роботи об'єднаної енергетичної системи України за рахунок покриття пікової і заповнення провальною частин графіка навантажень.

У повідомленні наголошується, що в 2016 році південно-українські енергетики почнуть реалізацію проектів, спрямованих на підвищення охолоджуючої здатності Ташлицького водосховища. Основними складовими проектів удосконалення системи технічного водопостачання Південно-Української АЕС є п'ять бризкальних басейнів, насосна станція підживлення ставка-охолоджувача і струенаправляющее споруда. Останнє також стане додатковим засобом підвищення охолоджуючої здатності Ташлицького водосховища. На нього в цьому році компанія планує направити 17,9 мільйона гривень.

Прес-служба нагадує, що на початку січня поточного року Кабінетом міністрів України було затверджено проект реконструкції системи технічного водопостачання атомної станції. Спорудження п'яти бризкальних установок дозволить зняти обмеження потужності АЕС, викликане недостатньою охолоджуючої здатністю Ташлицького водоймища-охолоджувача. В рамках проекту планується провести конкурсні процедури і визначити постачальника обладнання, зокрема насосів, і підрядної організації, яка буде виконувати будівельні та електромонтажні роботи.

"Для вирішення питання фінансування проекту Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, повинна включити його кошторисну вартість в тариф "Енергоатому" на відпуск електроенергії", - підкреслюють в держкомпанії.

Крім того, в 2016 році управління капітального будівництва Південно-Української АЕС також планує продовжити роботи по затвердженню проекту комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів.

При цьому повідомляється, що у планах наступного року - введення в експлуатацію виробничого корпусу автотранспортного господарства підприємства. У 2016-му на цей об'єкт передбачено 1,25 мільйона гривень.

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Довідка УНІАН. Южно-Український енергетичний комплекс розташований на півдні України в Миколаївській області. Він включає в себе Южно-Українську атомну станцію (три атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівську гідростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і высокоманевренную Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 302 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

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Розпорядженням Кабінету міністрів від 27 липня 2006 року передбачено завершити будівництво ТГАЕС у повному проектному обсязі - в складі 6 гідроагрегатів загальною потужністю 900 МВт. В 1996 році як відокремлений підрозділ підприємство увійшло до складу ДП "НАЕК "Енергоатом". За обсягами виробництва Южно-Український енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 мільйонів чоловік.