Кабмін майже на 50% підняв норму споживання газу населенням

Кабінет міністрів України встановив нову норму місячного споживання газу в домогосподарствах, не обладнаних лічильниками, – 4,4 кубометра на особу, оскільки обласні газопостачальні компанії оскаржили розпорядження уряду, яким норма споживання газу була встановлена на рівні 3 кубометра.

Таке рішення озвучив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Прийняти постанову з встановленням норми споживання газу, яку пропонує Міністерство енергетики та вугільної промисловості (4,4 кубометра - УНІАН)", – сказав Яценюк.

Пропонуючи ввести цю норму, керівник Міненерговугілля повідомив, що обласні газопостачальні компанії оскаржили попередню постанову уряду, якою норма споживання газу була знижена з 6 кубометрів до 3 кубометрів на людину в домогосподарствах, не обладнаних лічильниками.

"Рішення вже вступило в силу... За нашою інформацією, облгази готуються вже за лютий нараховувати по нормі 6 кубометрів", – підкреслив Демчишин, уточнивши, що в Україні близько 2 мільйонів домогосподарств не обладнані лічильниками газу.

Дане постанова приймалася для того, щоб зменшити обсяги природного газу, який облгази списували на споживання населенням, при цьому перепродували його за більш високою ціною для промисловості.

За словами Демчишина, норматив 4,4 кубометри розрахований з огляду на те, що в середньому по Україні взимку споживання газу відповідає нормативу 6 кубометрів, тоді як в літній період споживання значно зменшується.

У свою чергу глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зазначив, що в Україні споживання газу значно відрізняється по регіонах.

"І якщо для Києва досить нормативу 3 кубометри, то для решти регіонів – немає", – сказав він, додавши, що через це навіть нову постанову уряду деякі облгази можуть оскаржити.

Тому Коболєв запропонував уряду встановити для кожного регіону диференційовану норму споживання газу. Прем'єр-міністр підтримав цю пропозицію і дав доручення протягом двох тижнів розробити нормативи споживання газу за регіонами, а також надати уряду інформацію як швидко облгази мають встановлювати лічильники споживачам.

"Протягом двох тижнів внести документи про забезпечення всіх споживачів України лічильниками природного газу, внести розбивку за нормами по кожному окремому облгазу. Тоді вони відразу все заметушився і швиденько будуть ставити лічильники", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Національній комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) штрафувати і позбавляти ліцензій обласні газорозподільні компанії за порушення вимоги про безплатне забезпечення громадян України газовими лічильниками.

Наприкінці грудня 2015 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що незадоволений темпами встановлення газових лічильників в Україні обласними газорозподільними компаніями. При цьому він нагадав, що всі домогосподарства – споживачі газу мають бути обладнані газовими лічильниками до 1 липня 2016 року.

За даними ЗМІ, більше 70% українських облгазів контролюють структури бізнесмена Дмитра Фірташа. У його власності також знаходяться більше половини вітчизняних хімічних підприємств.