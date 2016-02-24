Кабмін вирішив ліквідувати ще одну держшахту в Донецькій області
Крім того, на ліквідацію мають бути передані шахти "№5 Нововолинська" та "ім. Коротченко".
Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати шахту "Південна", яка входить до складу державного підприємства "Дзержинськвугілля" та розташована на підконтрольній владі території Донецької області.
Відповідне рішення з ініціативи Міненерговугілля уряд прийняв на засіданні 24 лютого.
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Як повідомляв УНІАН, раніше в звіті про виконання програми діяльності Кабінету міністрів "Україна-2020" говорилося, що з профспілками та іншими органами обласної та центральної влади узгоджена ліквідація шахти "Південна" (ДП "Дзержинськвугілля"). Крім того, в лютому поточного року на ліквідацію має бути передана шахта "№5 Нововолинська" (ДП "Волиньвугілля") і шахта "ім. Коротченко" (ДП "Селидіввугілля").
Крім того, профільне міністерство планує ліквідувати збиткові шахти "Родинська" (входить до ДП "Красноармійськвугілля"), "Зарічна" (ДП "Львіввугілля"), "№9 Нововолинська" (ДП "Волиньвугілля") та "Північна" (ДП "Дзержинськвугілля").
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2015 року на ліквідацію було передано одна шахта і ліквідовано чотири шахти.