Кабмін вирішив ліквідувати ще одну держшахту в Донецькій області

Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати шахту "Південна", яка входить до складу державного підприємства "Дзержинськвугілля" та розташована на підконтрольній владі території Донецької області.

Відповідне рішення з ініціативи Міненерговугілля уряд прийняв на засіданні 24 лютого.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в звіті про виконання програми діяльності Кабінету міністрів "Україна-2020" говорилося, що з профспілками та іншими органами обласної та центральної влади узгоджена ліквідація шахти "Південна" (ДП "Дзержинськвугілля"). Крім того, в лютому поточного року на ліквідацію має бути передана шахта "№5 Нововолинська" (ДП "Волиньвугілля") і шахта "ім. Коротченко" (ДП "Селидіввугілля").

Крім того, профільне міністерство планує ліквідувати збиткові шахти "Родинська" (входить до ДП "Красноармійськвугілля"), "Зарічна" (ДП "Львіввугілля"), "№9 Нововолинська" (ДП "Волиньвугілля") та "Північна" (ДП "Дзержинськвугілля").

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2015 року на ліквідацію було передано одна шахта і ліквідовано чотири шахти.