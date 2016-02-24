Міненерговугілля створить комісію з підвищення ефективності видобутку енергоресурсів

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України створить комісію, яка займатиметься оцінкою та підвищенням ефективності видобутку на нафтогазових родовищах, а також експлуатації підземних сховищ газу, йдеться в повідомленні міністерства.

"При Міненерговугілля на постійній основі працюватиме спеціально створений дорадчий орган – Центральна комісія з розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу (ЦКР)", – повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, комісія буде регулярно проводити незалежну професійну оцінку раціональності розробки українських нафтових і газових родовищ на основі складених проектів розробки, аналізувати їх економічну доцільність, а також перевірити дотримання вимог екологічної безпеки і перспективу роботи в цілому.

Крім того, комісія аналізуватиме проекти на наявність факторів, які можуть в подальшому призвести до зменшення видобутку або зниження інших економічних, технологічних показників або завдавати шкоди навколишньому середовищу.

До складу комісії увійдуть кваліфіковані фахівці нафтогазової сфери – представники видобувних компаній та центральних органів виконавчої влади, науковці та експерти.

"Такий склад ЦКР сприятиме прозорості та відкритості процедури оцінки ефективності реалізації окремих проектів видобутку, а висновки комісії матимуть комплексний характер", - підкреслили в міністерстві.

За результатами розгляду кожного проекту комісія надаватиме Міненерговугілля рекомендації з його затвердженню.

Читайте такожУкраїна за 11 місяців видобула майже 18 мільярдів кубів газу

Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні протягом 2015 року, без урахування анексованого Росією Криму, скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% – до 19,2 мільярда кубометрів. Разом з тим видобуток нафти в країні скоротився на 11,8% – до 1,801 мільйона тонн.