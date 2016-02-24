"Газпром" планує колись почати постачання газу в Грецію по дну Чорного моря - ЗМІ

Про це повідомляється в прес-релізі російської компанії, що надійшов у редакцію «Ленти.ру»

Документ підписаний з метою організації південного маршруту поставок російського природного газу в Європу, йдеться в повідомленні.

Також вказується, що для цієї мети сторони мають намір використовувати в максимально можливий обсяг результатів робіт, проведених Edison і DEPA в рамках проекту ITGI Poseidon.

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«Відродження проекту ITGI Poseidon посилює енергетичну безпеку Європи завдяки появі додаткового каналу поставок і підвищує роль Греції як великого коридору для поставок газу з різних джерел і маршрутів», — наводяться в повідомленні слова генерального секретаря МЗС Греції з міжнародних економічних відносин Теодороса Китсакоса.

Головний виконавчий директор Edison SpA Марк Бенайун додав, що потенційний проект нового маршруту постачань, реалізація якого буде здійснена нібито при повному дотриманні законодавства ЄС, підвищить надійність газопостачання Італії, а також зміцнить її роль в якості великого газового хабу Південної Європи.

Нагадаємо, Москва заморозила проект будівництва газопроводу "Південний потік" в грудні 2014 року. Компанія Saipem, яка контролюється державною нафтовидобувною італійською компанією Eni SpA, була головним підрядником "Південного потоку". 8 липня оператор South Stream Transport B. V., який належить "Газпрому", розірвав укладений зі Saipem контракт на будівництво першої нитки морської ділянки газопроводу "Південний потік". Раніше "Газпром" припинив роботи зі східної гілки газопроводу "Південний коридор", який спочатку призначався для подачі газу у "Південний потік", а після відмови від проекту - "Турецький потік".