Влада США відповіла ОПЕК: не будуть штучно регулювати нафтовий ринок

Уряд США не має законних підстав для регулювання рівня виробництва нафти й не буде намагатися це робити, заявив в рамках прес-конференції на IHS CERAWeek міністр енергетики США Ернест Моніз.

"Ми уряд. Ми не контролюємо, ми не намагаємося контролювати рівень виробництва наших виробників", - відповів він на питання, чи отримав Міненерго запит від ОПЕК на участь у переговорах про заморожування видобутку нафти, пише Прайм.

Генеральний секретар ОПЕК Абдалла Салем Ель-Бадрі 22 лютого заявив, що картель веде переговори про заморожування видобутку на рівні січня з усіма країнами-виробниками нафти, крім США, але закликає їх до цього діалогу.

Росія, Саудівська Аравія, Катар і Венесуела на зустрічі в Досі 16 лютого для підтримки світових цін на нафту домовилися про таку міру як збереження видобутку в середньому в 2016 році на рівні січня, але тільки якщо інші виробники приєднаються до ініціативи.

Серед країн, що висловили таку готовність, Еквадор, Алжир, Нігерія, Оман, Кувейт, ОАЕ.

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Іран і Ірак поки говорять лише про підтримку "кроків щодо поліпшення ситуації на ринку нафти", уникаючи обіцянок приєднатися до заморожування видобутку.