США почали експорт скрапленого сланцевого газу – першу партію відправили до Бразилії

Перша партія скрапленого сланцевого газу, видобутого в США, відправлена на експорт до Бразилії.

Про це на конференції представників нафтогазової промисловості CERAWeek, що проходить в Х'юстоні (штат Техас), повідомила президент маркетингової служби Cheniere Мег Джентл, передає ТАСС.

За її словами, вантаж скрапленого газу, який доставить покупцеві - компанії Petrobras - танкер Asia Vision, проданий "за ринковою ціною".

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За словами Джентл, перші партії призначеного на експорт скрапленого сланцевого газу через високий вміст у ньому етану можуть знайти покупців тільки в Бразилії, Японії, Кореї, Іспанії та кількох інших європейських країнах, де є можливості для його використання.

Вона зазначила, що після введення в експлуатацію терміналу Sabine Pass в штаті Техас влітку нинішнього року компанія Cheniere почне експортувати надлишки газу, видобутого компанією BG Group.

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За оцінкою американських аналітиків з компанії Wood Mackenzie Ltd, обсяг американського експорту зрідженого газу в країни Європи до 2020 року може досягти 32 млн тонн.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські постачальники газу почнуть конкурувати з Росією на європейському ринку в лютому цього року, коли Литва отримає з США першу партію скрапленого газу (СПГ).