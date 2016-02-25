Запаси в США "штовхають" ціни на нафту вниз

Світові ціни на нафту продовжують негативно реагувати на дані Міненерго США про зростання запасів "чорного золота" в країні протягом тижня, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 13:00 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,9% - до 34,1 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,47% - до 32 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго США, запаси нафти в країні минулого тижня зросли на 3,5 мільйона барелів до рекордного рівня 507,6 мільйона барелів при прогнозі підвищення на 3,427 мільйона барелів. При цьому запаси бензину знизилися за рахунок підвищення його споживання до 9,06 мільйона барелів на добу з 8,6 мільйона місяць тому, зазначає агентство Рейтер. Запаси дистилятів знизилися на 1,7 мільйона барелів, або на 1%, - до 160,7 мільйона барелів.

"Основним чинником на нафтовому ринку наразі є тенденція, що глобальне перевиробництво перевищує рівень світового попиту з досить великим відривом", - заявив агентству головний ринковий аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер (Ric Spooner).

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Крім того, на нафтові ціни також впливає повільне зростання світової економіки. Аналітики Citibank знизили прогноз зростання світового ВВП в 2016 році до 2,5% з 2,7%.

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"Перспектива зростання світової економіки продовжує погіршуватися. Поряд зі слабкістю ринків, відзначається погіршення стану країн з розвиненою економікою", - заявили експерти Citibank агентству Рейтер.