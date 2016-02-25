Україна прожила три місяці без закупівель російського газу – Яценюк

Україна три місяці поспіль прожила без закупівлі газу в російського газового монополіста "Газпрому", сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході наради в уряді.

"Ми розпочали реформу газового сектора два роки тому, і результат реформ вже в тому, що вперше за історію незалежності Україна живе без поставок від російського "Газпрому" 90-й день. Сьогодні 90-й день, коли ми не купуємо газ у російського "Газпрому", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, в 2015 році Україна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши його закупівлю у Російської Федерації в 2,3 рази - до 6,1 мільярда кубометрів з 14,5 мільярда кубометрів роком раніше, що становить історичний мінімум.

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За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, в 2016 році Україна планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники палива.