Яценюк повідомив про розробку нової моделі ринку електроенергії

Кабінет міністрів України в рамках реформи енергетичного сектору розробляє нову модель функціонування ринку електроенергії, основними принципами якого стане висока конкуренція і легкість доступу до електромереж.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час наради в уряді.

"Наступний етап реформ - запровадження нового ринку електроенергії. Його ключові елементи - підвищення економічної ефективності, конкуренція на ринку і впровадження правил і процедур, які відповідають Третьому енергопакету", - сказав глава уряду.

Всі ці аспекти, за його словами, прописані в пакеті законопроектів, підготовлених урядом. Цей пакет включає власне закон про ринок електроенергії, закон про Нацкомісію з регулювання на ринку електроенергії та комунальних послуг, а також закон про доступ до електромереж.

Говорячи про законопроект про ринок електроенергії, Яценюк підкреслив, що його текст аналізували експерти Світового банку, ЄБРР, Євросоюзу, Європейського енергетичного співтовариства. Вони внесли 11 правок, які мають бути в обов'язковому порядку враховані при підготовці остаточної редакції документа.

"Думаю, що нам треба визначитися з тим, яку модель ринку електроенергії ми будуємо, але вона повинна відповідати Третього енергопакету. Правки наших партнерів повинні бути враховані в проекті закону", - сказав глава уряду.

На думку Яценюка, закон про НКРЕКП має зробити Нацкомісію по-справжньому незалежним органом і регулятором на ринку електроенергії.

"У парламенті знаходиться закон про НКРЕКП. Цей закон має бути прийнято. Комісія має бути незалежним органом. Сьогодні цей орган призначається президентом, а за проектом закону члени комісії мають вибиратися на конкурсі", - пояснив він.

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Третій закон, який необхідно прийняти, - про порядок підключення до електромереж.

"З цим стикається кожен суб'єкт господарської діяльності в Україні. Монополізм на ринку підключення до електромереж несе високу вартість підключення, бюрократію, не дає можливості розвиватися бізнесу і не дає вибору громадянину", - сказав прем'єр-міністр, додавши, що поки, не маючи закону, Україна залишається однією з найгірших країн за показником легкості підключення до електромереж.

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"Ось наша мета. Щоб цю мету досягти - нам треба доопрацювати законопроекти, а парламенту їх прийняти. Це шлях до залучення інвестицій. Це впливатиме на вартість енергооб'єктів, які Україна планує приватизувати. Що більший ліберальний ринок, тим вищі ціни об'єктів електроенегетики і тим дешевша буде послуга для юросіб і громадян. І це наша мета уряду", - резюмував керівник уряду.