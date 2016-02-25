"Укрнафта" дозволила врізку до свого газопровіду для постачання газом жителів Дніпропетровщини

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія "Укрнафта" дозволила врізку до свого газопроводу для забезпечення альтернативного варіанту газопостачання мешканців Дніпропетровської області, яке було раніше порушено через призупинення дії ліцензій на видобуток нафти і газу на трьох родовищах компанії, повідомляє прес-служба "Укрнафти".

"Фахівці ПАТ "Укрнафта" спільно з НАК "Нафтогаз України" розробили альтернативний варіант постачання газу до чотирьох населених пунктів Дніпропетровської області. Компанія надала дозвіл на врізку розподільчого газопроводу до технічного газопроводу ПАТ "Укрнафта", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що це рішення дасть можливість забезпечити безперебійне постачання газу населенню після 25 лютого, у випадку, якщо компанія буде знову змушена припинити видобуток на Юр'ївському родовищі.

Прес-служба нагадує, що виконуючи рішення Державної служби геології та надр про призупинення дії спеціальних дозволів на видобуток нафти і газу, "Укрнафта" припинила видобуток на Юр'ївському, Голубівському та Лопушнянському родовищах, що призвело до припинення постачання газу місцевому населенню. При цьому Держгеонадр відновила дію ліцензії на Юр'ївське родовище лише до 25 лютого 2016 року.

Як повідомили в "Укрнафті", ці дії можуть знизити виплату компаній податків до бюджету, а також негативно позначитися на роботі нафтовидобувної галузі.

"Укрнафта" підкреслює, що тиск на бізнес може призвести до недоотримання податків бюджетом, втрати робочих місць і, можливо, стагнації нафтовидобувної галузі в Україні", - підсумували в компанії.

Читайте також"Укрнафта" закликає Держгеонадр відновити дію ліцензій на родовища

Як повідомляв УНІАН, голова правління компанії "Укрнафта" Марк Роллінс на виконання вимоги Держгеонадр від 29 січня 2016 року підписав наказ про призупинення в період з 6 по 10 лютого експлуатації свердловин Голубовського, Юр'ївського та Лопушнянського родовищ. Призупинення відомством дії трьох спеціальних дозволів на користування надрами для компанії "Укрнафта" призвело до припинення 11 лютого газопостачання в низці населених пунктів Дніпропетровської області.

За інформацією НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти"), чотирьом населеним пунктам області (3 451 абонентів) було тимчасово припинено постачання газу.

12 лютого трудовий колектив "Укрнафти" закликав депутатів від фракції "Самопоміч" Вікторію Войцицьку та Андрія Журжія, які ініціювали зупинку трьох спецдозволів, не порушувати стабільну роботу "Укрнафти" і разом з менеджментом та владою сприяти збереженню діяльності підприємства.

Раніше голова правління "Укрнафти" Роллінс зазначав, що готовий погасити існуючу заборгованість компанії у розмірі 10 мільярдів гривень перед державою, але лише у разі вирішення питання погашення боргу компанією "Нафтогаз України" перед "Укрнафтою" на суму 50 мільярдів гривень.

Попередник Роллінса Пітер Ванхеке неодноразово звинувачував керівництво "Нафтогазу України" в небажанні виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення "Укрнафті" 2 мільярдів кубометрів газу або погашення боргу за нього у розмірі від 9 до 14 мільярдів гривень.

Читайте також"Укренерго" минулого року отримало 820 мільйонів прибутку

Довідка УНІАН. ПАТ "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

У 2015 році "Укрнафта" скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 11,5% порівняно з 2014 роком - до 1,671 мільйона тонн, а також зменшила видобуток природного газу на 13,5% - до 1,5 мільярда кубометрів.

Укрнафта також є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.