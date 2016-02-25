Южно-Українська АЕС 26 лютого відключить на ремонт блок №2

Южно-Українська АЕС завтра, 26 лютого, відключить блок №2 для проведення поточного ремонту, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

"26 лютого енергоблок №2 Южно-Української АЕС планується вивести на поточний ремонт відповідно з дозволеною заявкою", - йдеться в повідомленні.

Ремонт проводитиметься на обладнанні реакторного відділення енергоблоку – головному циркуляційному насосі №1 (ГЦН-1). Реакторна установка енергоблоку попередньо розвантажена до 67% (електрична потужність становить 575 МВт), відключений ГЦН-1 через підвищену температуру підп'ятника.

Також повідомляється, що обладнання першого та третього енергоблоків АЕС працює без зауважень в заданому режимі. Перший енергоблок працює на номінальному рівні потужності. Третій енергоблок працює на зниженій потужності через вигоряння ядерного палива.

"На початку березня третій енергоблок планується відключити від енергосистеми для проведення щорічного планово-попереджувального ремонту з перевантаженням ядерного палива", - уточнили в "Енергоатомі".

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Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, заміряних до пуску атомної станції. Викиди та скиди радіоактивних речовин до навколишнього середовища не перевищують встановлених допустимих значень.

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Довідка УНІАН. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.