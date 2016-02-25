ДТЕК Ахметова минулого року скоротив виробництво електроенергії на 20%

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, в 2015 році скоротив виробництво електроенергії на 20% - до 38,284 мільярда кВт-год порівняно з 47,8 мільярда кВт-год за 2014 рік, говориться в звіті компанії.

Згідно зі звітом, видобуток вугілля компанією в 2015 році скоротився на 22,7% - до 28,7 мільйона тонн з 37,1 мільйона тонн в 2014 році.

Експорт електроенергії за підсумками 2015 року скоротився вдвічі, до 3,555 мільярда кВт-год, експорт вугілля скоротився втричі - до 1,387 мільйона тонн.

Також ДТЕК у 2015 році скоротив імпорт енергетичного вугілля для потреб своїх теплових електростанцій в 4 рази - до 0,404 мільйона тонн з 1,687 мільйона тонн.

Видобуток природного газу компанією ДТЕК за 2015 рік збільшилася порівняно з 2014 роком на 73% - до 1,3 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК в 2014 році скоротив виробництво електроенергії на 9,9% - до 47,79 мільярда кВт-год, видобуток вугілля - на 10,4%, до 37,1 мільйона тонн.

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент".

У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська" і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК Дніпроенерго".

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Компанія "Сервіс-Інвест", "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", "ДТЕК Донецькобленерго" та ПАТ "Дніпрообленерго" представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить "Київенерго", яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.