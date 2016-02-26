Нафта дешевшає на побоюваннях про надлишок пропозиції

Світові ціни на нафту в п'ятницю знову повернулися до червоної зони на тлі побоювань, що зберігаються в інвесторів про надлишок пропозиції на ринку, що змінило динаміку нетривалого зростання на торгах четверга в межах 2-3% після повідомлень, що Венесуела, Росія, Саудівська Аравія і Катар домовилися провести чергові переговори станом ринку "чорного золота" в березні, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:18 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,48% - до 35,12 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,12% - до 33,03 долара за барель.

У четвер міністр нафти Венесуели Еулохіо дель Піно в інтерв'ю телеканалу Telesur заявив про те, що Венесуела, Росія, Саудівська Аравія і Катар домовилися провести переговори щодо визначення стратегії для відновлення балансу на ринку нафти в березні.

Він зазначив, що на даний момент ведуться переговори про час і місце зустрічі. Міністр додав, що пропозиція заморозити зростаня видобутку є "відповіддю, з допомогою якої можна збалансувати ринок".

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Новини про черговій зустрічі країн призвели до зростання світових цін на нафту в четвер на 2-3%, однак у п'ятницю скептицизм інвесторів, пов'язаний з продуктивністю заходів по заморожуванню рівня видобутку, знову повернув нафтові котирування до негативної динаміки.

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"Різка зміна динаміки була, швидше, емоційним рухом. Люди думають, що втратять своє місце в човні. Вони намагаються бути на крок попереду, вважаючи, що знають, яким буде рішення ОПЕК", - коментує динаміку торгів агентству Reuters один з трейдерів на нафтовому ринку.