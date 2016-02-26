Южно-Українська АЕС відключила від мережі блок №2 на ремонт

Южно-Українська АЕС сьогодні, 26 лютого, відключила від енергосистеми країни блок №2 для проведення поточного ремонту, який триватиме до 5 березня, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

"26 лютого 2016 року в 01:27 енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту згідно з дозволеною заявкою до 12:00 5 березня 2016 року. Ремонт проводитиметься на обладнанні реакторного відділення енергоблоку ‒ головному циркуляційному насосі №1 (ГЦН-1)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обладнання першого та третього енергоблоків АЕС працює без зауважень в заданому режимі. Перший енергоблок працює на номінальному рівні потужності. Третій енергоблок працює на зниженій потужності через вигоряння ядерного палива. На початку березня третій енергоблок планується відключити від енергосистеми для проведення щорічного планово-попереджувального ремонту з перевантаженням ядерного палива.

Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, замеренных до пуску атомної станції. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

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До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).