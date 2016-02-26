"Енергоатом" минулого року отримав 1,2 мільярда гривень прибутку

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, в 2015 році отримало 1,168 млрд грн чистого прибутку, тоді як 2014 рік компанія закінчила з чистим збитком у розмірі 6,494 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома» з посиланням на звітність компанії за 2015 рік.

Згідно зі звітом, чистий прибуток «Енергоатома» від реалізації продукції в 2015 році збільшився порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 32,904 млрд грн з 23,237 млрд грн.

Валовий прибуток «Енергоатома» за звітний період збільшився до 7,4 млрд грн з 0,4 млрд грн в 2014 році.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.