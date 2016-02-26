Ціна нафти Brent перевищила $36

Світові ціни на нафту демонструють позитивну динаміку на тлі нових надій інвесторів, що країни-виробники "чорного золота" зможуть таки домовитися про заморожування видобутку, свідчать дані торгів.

Станом на середину дня вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,93% - до 35,97 долара за барель. Раніше в ході торгів вартість бареля Brent піднімалася вище 36 доларів. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI підвищувалася на 1,87% - до 33,69 долара за барель, повідомляє Прайм.

Раніше міністр нафти Венесуели Еулохіо дель Піно заявив, що Венесуела, Росія, Саудівська Аравія і Катар домовилися провести переговори щодо визначення стратегії для відновлення балансу на ринку нафти в березні. Він зазначив, що в даний момент ведуться переговори про час і місце зустрічі. Міністр також додав, що пропозиція заморозити виробництво є відповіддю, з допомогою якої можна збалансувати ринок.

Росія, Саудівська Аравія, Катар і Венесуела на зустрічі в Досі 16 лютого для підтримки світових цін на нафту домовилися про таку міру як збереження видобутку в середньому в 2016 році на рівні січня, але тільки якщо інші виробники приєднаються до ініціативи.

Серед країн, що висловили таку готовність, Еквадор, Алжир, Нігерія, Оман, Кувейт, ОАЕ. Іран і Ірак поки говорять лише про підтримку "кроків щодо поліпшення ситуації на ринку нафти", уникаючи обіцянок приєднатися до заморожування видобутку.

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Крім того, на хід торгів позитивно впливають дані щодо зниження запасів продуктів нафтопереробки в США. Згідно зі звітом Міненерго США, запаси бензину минулого тижня скоротилися на 0,9%, — до 256,5 мільйона барелів, а запаси дистилятів на 1%, — до 160,7 мільйона барелів.