У Росії подорожчає бензин: через брак грошей у бюджеті підвищили акциз на паливо

Держдума РФ у п'ятницю прийняла відразу в першому читанні і в цілому законопроект про підвищення акцизів на бензин різних класів, дизельне паливо і середні дистиляти, повідомляють «Ведомости».

На думку Мінфіну РФ, зростання цін на бензин не перевищить 7%. До цього Мінфін оцінював зростання цін до 5% за нафти по $30 за барель, ФАС вважала, що бензин подорожчає на 2-3%.

"Ця міра вимушена, - сказав сьогодні на засіданні Держдуми заступник міністра фінансів Юрій Зубарєв. - Додаткове підвищення акцизів - одне з рішень щодо мобілізації доходів федерального бюджету. За попередніми оцінками, за умов збереження поточних світових цін на енергоносії і за поточного курсу рубля до кінця року обсяг недоотриманих доходів може перевищити 2 трлн руб. За попередніми розрахунками, він може досягти 2,6 трлн руб. За бюджету 13,7 трлн руб. це 20% від видаткової частини бюджету. Це більш ніж серйозна ситуація, в якій уряд задіює усі можливості для скорочення утворився дефіциту".

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Додаткові доходи від підвищення акцизів уряд РФ оцінює в 2016 році в 89,3 млрд руб.

З 1 квітня 2016 р. поправками до Податкового кодексу акцизи на бензин п'ятого класу підвищуються з 7530 руб. до 10 130 руб. за тонну, а в 2017 р. - з запланованих зараз 5830 руб. до 7430 руб. за тонну. Акцизи на бензин, який не відповідає п'ятого класу, і прямогонний бензин будуть підвищені з 10 500 руб. до 13 100 руб. за тонну, з 2017 р. - з 9700 руб. до 12 300 руб. за тонну. Акцизи на дизельне паливо і середні дистиляти з 1 квітня становитимуть 5293 руб. (зараз 4150 руб.), в 2017 р. - 5093 руб. (було заплановано зниження до 3950 руб.).

Мінфін вважає, що в результаті підвищення акцизів ціни на бензин можуть зрости на 6,5-7%. "Максимальний негативний ефект на рівень роздрібних цін буде спостерігатися, тільки якщо виробник повністю перекладе це підвищення на споживача", - зазначив Зубарєв. З урахуванням ПДВ (18%) літр бензину може подорожчати на 2 руб. 36 коп. "При роздрібній ціні на бензин 34-35 руб. за літр зростання ціни буде на 6,5-7%. Максимальне можливе зростання ціни через акциз буде перебувати в межах прогнозованого рівня інфляції, а саме 7-8%", - заявив заступник міністра.

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У 2015 р. вартість бензину на АЗС зросла на 4,8% за інфляції в 12,9%.