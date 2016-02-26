Держпродспоживслужба перевірила якість бензину: третина не відповідає стандартам

Третина проб бензину, відібраних для дослідження на різних заправках у Закарпатській, Чернігівській, Вінницькій, Одеській та Київській областях, не відповідають державним стандартам якості, повідомила прес-служба Державної податкової служби безпеки харчових продуктів та захисту споживачів з посиланням на главу Держпродспоживслужби Володимира Лапу.

Згідно з повідомленням, відомство відібрало 31 зразок палива, зокрема, в Чернігівській області було відібрано 8 проб бензину, у Київській – 6, в Києві – 8, у Закарпатській і Одеській областях – по 4, у Вінницькій – 1. В одному випадку інспекторів не допустили на заправку для відбору проб.

«За результатами дослідження було виявлено, що із зазначеної кількості зразків нафтопродуктів 15 відповідають нормам ДСТУ (державний стандарт технічних умов – УНІАН), у десяти випадках виявлено відхилення від стандартів, а щодо п'яти ще тривають лабораторні дослідження», – йдеться в повідомленні.

На запитання УНІАН у прес-службі не уточнили, на яких заправках компаній проводився відбір зразків бензину, однак зазначили, що інспектори відвідували АЗС виключно на підставі скарг, що надходили від населення. На даний момент проводиться процедура розрахунку суми штрафних санкцій. Відповідно до законодавства, розмір штрафу становить 300% вартості отриманої для реалізації неякісної партії товару.

Глава Держпродспоживслужби зазначив, що в разі надходження нових скарг на якість бензину відомство продовжить перевірки.

«Ми налаштовані на ефективну політику захисту прав споживачів. В разі надходження нових скарг на якість нафтопродуктів на АЗС перевірки будуть продовжені», – підкреслив Лапа.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Держпродспоживслужбі провести аналіз якості нафтопродуктів на автозаправних станціях по всій країні. Доручення було дано на підставі даних Державної фіскальної служби, які свідчили про те, що вміст бензину в паливі, що продається на АЗС, становить 45% для марки А-95 і 39% – для А-92, а все решта – додаткові хімічні елементи.

Держпродспоживслужба закликала споживачів, які зіткнулися з проблемою низької якості моторного палива на АЗС, звертатися з відповідними скаргами в територіальні підрозділи Державної інспекції з питань захисту прав споживачів (одна із служб, на основі яких створюється Держпродспоживслужба).