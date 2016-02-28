США вперше офіційно визнали, що до атак на українські обленерго причетні хакери

Уряд США вперше офіційно визнав, що відключення енергопостачання на заході України в грудні 2015 року спричинили хакери. Про це з посиланням на звіт Міністерства внутрішньої безпеки США пише "Голос Америки".

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Американські експерти зробили висновки на основі інтерв’ю з представниками шести українських організацій, які постраждали через перебої електроенергії. Утім у повідомленні йдеться, що американські експерти не мали змоги незалежно переглянути технічні докази.

Нещодавно американські ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі повідомляли, що за збоями електроенергії в Україні стоїть Росія.

При цьому Міністерство внутрішньої безпеки у звіті не повідомляє, хто стоїть за кібератаками. Утім американська кібер-компанія iSight Partners та деякі інші фірми пов’язують інцидент з російською хакерською групою, відомою під назвою Sandworm.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року українське підприємство «Прикарпаттяобленерго» повідомило про те, що хакери здійснили напад на його комп'ютерну систему, внаслідок чого близько 700 тис. жителів Івано-Франківської області залишилися без електроенергії.

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Згідно з даними Держспецзв'язку, крім «Прикарпаттяобленерго» кібернападів зазнали також «Київобленерго», «Чернівціобленерго», «Хмельницькобленерго» і «Харківобленерго».

Американська компанія iSight Partners, що спеціалізується на питаннях кіберрозвідки, стверджує, що до відключення електроенергії причетна російська група хакерів Sandworm. Раніше повідомлялося, що Центральне розвідувальне управління, Агентство національної безпеки і Департамент внутрішньої безпеки США мають намір провести розслідування щодо причетності російських хакерів.

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Служба безпеки України 28 грудня заявила, що спробу знищення комп'ютерної мережі об'єктів енергетичного комплексу здійснили російські спецслужби.