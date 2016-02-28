У Севастополі бригади вручну відключатимуть світло в багатоповерхівках

Про це він заявив на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайно ситуації, передає радіо "Свобода". "Ви забуваєте, що у нас є будинки з електроплитами, даховими котельнями. При відключенні електроенергії у них немає ні тепла, ні води. Ви це не враховуєте, на жаль. Якщо не вистачає ліміту, не просто запроваджуєте графік, а враховуйте ці особливості. Я розумію, що зручно з диспетчерської відключати. Якщо є необхідність, формуйте бригади і відключайте вручну", – він.

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Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав цей закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".