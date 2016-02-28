Витік газу із підземного газосховища в Чернігівській області зупинено - ДСНС

Як повідомили у прес-службі Управління ДСНС у Чернігівській області, на місці аварії сьогодні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи, до яких залучено 118 рятувальників та 33 одиниці техніки.

Читайте такожНа Чернігівщині стався витік газу із підземного газосховищаПри цьому підкреслюється, що о 12.50 несанкціонований витік газу зупинено.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого у Носівському районі на території підприємства Мринське управління підземного зберігання газу на газосховищі Червонопартизанське (біля с. Мрин та с. Плоске) під час виконання планових робіт з капітального ремонту технологічної свердловини №70 сталася розгерметизація запірної арматури з подальшим фонтануванням газу в повітря висотою 40-50 м.

На місці події було розгорнуто оперативний штаб, під'їзди до газосховища перекрила поліція.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ст. 272 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою").