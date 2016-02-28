У Севастополі через дефіцит електроенергії знову вимикають вуличне освітлення

Як повідомив виконувач обов’язків директора департаменту міського господарства Андрій Дьомін на засіданні оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, в місті знову доводиться вимикати вуличне освітлення, передає радіо "Свобода". "Це вимушений захід, на який довелося піти в умовах дефіциту електроенергії. Вночі, при продовженні ремонтних робіт в Криму і зниженому ліміті, освітлення вулиць Севастополя буде також вимкнене", – сказав він.

Читайте такожУ Севастополі бригади вручну відключатимуть світло в багатоповерхівкахЗа словами комерційного директора компанії "Севастопольенерго" Владислава Якимовича, проблеми з електропостачанням в Севастополі найближчим часом продовжаться. "Вночі через зменшення ліміту до 115 МВт диспетчерській службі підприємства доводилося вводити обмеження подачі електроенергії в Севастополі. Подібна ситуація виникла у зв’язку з проведенням ремонтних робіт в Криму, які продовжаться і сьогодні. На даний момент ліміт збільшений до 170 МВт, але очікується його повторне зниження", –сказав він.

Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".