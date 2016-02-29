В окупованому Криму запевнили, що відключення світла на півострові не пов'язані з 3-ю ниткою енергомосту

Про це повідомила так званий міністр палива і енергетики окупованого півострова Світлана Бородуліна, передає РІА Новости.

"Міністр" зазначила, що роботи з увімкнення другої черги енергомосту йдуть за графіком: запланований час закінчення робіт – квітень-травень поточного року. Із запуском третьої і четвертої ниток енергомосту Крим буде надійно отримувати не менше 800 МВт потужності.

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Вчора УНІАН повідомляв, що в окупованому Росією Криму відбулися збої в електропостачанні в Керчі, Судаку, Джанкої та Джанкойському районі.

Раніше адміністрація Джанкоя також повідомляла про те, що в період з 5.00 28 лютого до 22.00 29 лютого в місті та районі буде обмежена подача електроенергії для населення, підприємств, організацій і установ.

Через аварії на лініях електропередач про відключення електрики попереджає й окупаційна "влада" Севастополя. У місті через дефіцит електроенергії відключають в тому числі й вуличне освітлення.