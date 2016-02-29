Україна повинна залишитися важливою транзитною країною на енергоринку – віце-президент Єврокомісії Шевчович

Про це Марош Шевчович повідомив у письмових відповідях на запитання УНІАН перед своїм візитом в Україну, який відбудеться 1 березня.

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Відповідаючи на питання про можливу зацікавленість європейських компаній бути залученими до управління українською газотранспортною системою, Марош Шевчович сказав: "Нинішні реформи енергетичного сектору переслідують мету залучити (іноземних) інвесторів на енергетичний ринок України. Україна є і повинна залишатися важливою транзитною країною; участь європейських компаній може бути цікава в підтримці і зміцненні цієї ролі".

Аналогічну роль для європейських компаній він бачить і в майбутній приватизації деяких газових сховищ, зазначивши, що система зберігання газу в Україні "є важливим і цінним активом для України".

Коментуючи виконання країнами ЄС третього енергетичного пакету та ситуацію в Словенії, де російський "Газпром" блокує реверс для України, віце-президент ЄК констатував, що прийняття та виконання внутрішнього законодавства Енергетичного ринку є важливим завданням не лише для держав-членів ЄС, але і для всіх країн, що є членами Енергетичного співтовариства, включаючи Україну". "Реверсні потоки є важливим внеском у підвищення енергетичної безпеки", - підкреслив він.

Відповідаючи на питання про ефективність диверсифікації для ЄС в умовах, коли між собою змагатимуться два російських проекти – Північний і Південний потоки, Марош Шевчович зазначив, що диверсифікація є важливим завданням Енергетичного союзу". "Вона передбачає диверсифікацію маршрутів і джерел", - уточнив віце-президент ЄК.